Bloom Energy Joined the S&P 500 at Nearly 400 Times Earnings. History Says This Is What Happens Next.

On Sept. 21, Bloom Energy (NYSE: BE) joined the S&P 500. The announcement that the industrial company would be added to the index was made on Sept. 4, and its share price rose about 8% in the lead-up to its inclusion.

Bloom Energy stock was extremely expensive, trading at nearly 400 times trailing earnings, when it joined the S&P 500. Its valuation has dropped significantly since then, in part because of earnings growth, but also because its stock has declined by 29% (as of Oct. 23).

Now that Bloom Energy has gotten cheaper, is it worth considering for your portfolio? Before you buy, it's worth knowing the historical track record for companies in similar positions.

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