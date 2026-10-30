Bloom Energy Just Joined the S&P 500. Here's What History Says Happens Next.

Bloom Energy (NYSE: BE), a developer of solid oxide fuel cells (SOFCs), has rallied 1,880% over the past two years. Those massive gains -- along with its rising profits -- led to its inclusion in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) on Sept. 21, 2026.

Could that inclusion pave the way toward even bigger gains for Bloom Energy over the next few years? Let's see what history suggests could happen after it joins the S&P 500.

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