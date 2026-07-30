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30.07.2026 06:31:29
Bloom Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bloom Energy hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,180 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 165,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 401,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,07 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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