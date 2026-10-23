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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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23.10.2026 14:50:17

Bloom Energy Q3 Earnings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Bloom Energy (NYSE:BE) raised its full-year revenue outlook to between $4.4 billion and $4.6 billion, up from $3.9 billion to $4.2 billion. Surging electricity demand from artificial intelligence data centers is pushing commercial customers toward on-site fuel cell generation. Three takeaways from management explain why this shift matters for long-term investors.

Management upgraded full-year revenue guidance for the third time this year, projecting 2026 growth of about 122% at the midpoint versus last year. It's seeing customer demand for rapidly deployable on-site power drive backlog growth faster than current shipments can keep up with.

Quarterly revenue reached $1.24 billion while operating expenses grew at a much slower pace. That discipline expanded operating margins and generated $286 million in non-GAAP operating income, a measure of profit from core business operations.

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