Bloom Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bloom Energy hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 519,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 330,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at