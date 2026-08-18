Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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18.08.2026 07:30:00

Bloom Energy Says It Has Visibility on 25 Gigawatts of Deployments. Here's What That Would Be Worth.

Bloom Energy (NYSE: BE) recently said that it has visibility on 25 gigawatts of deployments, which is the kind of line that makes you stop and do the math (and consider an investment). On the second-quarter earnings call, management laid out the scandium and capacity story in a way that stuck with many investors.K.R. Sridhar, Bloom's CEO, said:The three takeaways for you all as investors to understand are the following: there is enough scandium on the planet that can be recovered economically viably to power of the planet. That is what's available on the planet. We have visibility currently based on what we are working for 25 gigawatts of like deployments. And we are not dependent on China. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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