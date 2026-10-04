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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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04.10.2026 23:46:01

Bloom Energy Says Its Fuel Cells Can Save a Big AI Data Center $3.6 Billion. I'd Still Wait to Buy the Stock.

Bloom Energy (NYSE:BE) put a dollar amount on its pitch to artificial intelligence (AI) data centers on Sept. 16. According to the fuel cell maker's own cost model, a 1-gigawatt AI data center run on its systems could spend $3.6 billion (27%) less on non-chip construction than one built around standard AC (alternating current) power. Over five years, Bloom says the total cost to own the facility drops by $5.5 billion, or 9%.

These savings are big next to the $3.9 billion to $4.2 billion in revenue Bloom sees for all of 2026. And they come with the stock near $289 as of this writing, about 18% under its 52-week high of $351.28.

I think the claim's credible, but I'm less sure it affects what the stock's worth.

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