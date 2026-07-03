Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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03.07.2026 21:45:00
Bloom Energy Skyrocketed Over 248% in the First Half of 2026. Here's What to Expect in the Second Half.
Bloom Energy (NYSE: BE) has launched into the stratosphere.The clean energy stock started 2026 trading at about $98 per share. Since then, it has nearly tripled to about $289 per share.Bloom's momentum was driven by a flurry of exciting news. The company inked and expanded strategic deals with Nebius and Oracle, while also reporting explosive revenue growth and raising its outlook for the remainder of 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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