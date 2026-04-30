Bloom Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bloom Energy äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bloom Energy -0,100 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 751,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bloom Energy 326,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at