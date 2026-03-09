Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
10.03.2026 00:05:00
Bloom Energy Stock: Buy, Sell, or Hold?
Bloom Energy (NYSE: BE) stock has surged by 602% since the beginning of 2025. The solid oxide fuel cell provider has emerged as a key energy supplier that can meet the growing demand for power from hyperscalers as their data center footprints expand.The company continues to see robust demand from major technology companies, and its backlog has exploded. For current or prospective investors, the question is whether Bloom Energy stock is a buy-and-hold or if it's time to sell and take some profits off the table. Let's dig deeper into the company to find out.Bloom Energy has seen demand for its solid oxide fuel cells explode, as the company becomes a go-to power source for AI data centers. The company had struggled for years to see its business take off, but has recently been viewed as a critical energy infrastructure provider that can help facilitate the AI boom.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Bloom Energy
|
06.02.26
|Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|129,32
|10,66%
