Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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03.05.2026 14:05:00
Bloom Energy Stock: Buy, Sell, or Hold?
Lofty expectations have hung high over Bloom Energy (NYSE: BE), making its first-quarter 2026 earnings results on April 28 fuel to send the stock price into a breakout or a slump.The company reported earnings that sent shares soaring the next day.The stock had already skyrocketed in 2026 before the report, so it's a good time to stop, catch a breather, and decide on what to do next when considering Bloom Energy as an investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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