Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
15.05.2026 20:30:00
Bloom Energy Stock: Buy, Sell, or Hold?
Bloom Energy (NYSE: BE) is a clean energy company that has recently experienced massive, explosive growth. And by growth, I mean a 1,480% surge in stock value over the past year, with first-quarter year-over-year revenue growth of 130%.What kind of fertilizer has Bloom been using? The same kind that the most explosive chip stocks have been thriving off of: the development of artificial intelligence (AI). Indeed, if chip companies are supplying AI's brains, then Bloom is supplying the calories those brains need to think. Due to strong demand for its solid oxide fuel cell systems, Bloom management raised its full 2026 outlook to $3.4 billion to $3.8 billion, representing an 80% jump from 2025 levels. With a 15.8-fold gain within a year, is Bloom stock now a buy, sell, or hold?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Bloom Energy
29.04.26
|Bloom Energy-Aktie im Fokus: Optimistischer Ausblick sorgt für Kurssprung um 27 Prozent (finanzen.at)
27.04.26
|Ausblick: Bloom Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
06.02.26
|Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung (dpa-AFX)
04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
|Bloom Energy
|239,00
|-7,72%
