Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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09.11.2026 01:16:02

Bloom Energy Stock Fell 16% on the Same Day 2 Giant Data Center Deals Named It. Is It a Buy?

Bloom Energy (NYSE:BE) turned up in two big data center announcements on Nov. 5. NTT DATA said it had agreed to deploy 900 megawatts of the fuel cell maker's onsite power across data center projects around the world.

And Alphabet's Google said Bloom would build the fuel cells for a 702-megawatt plant powering its first data center in Wyoming, a $17 billion project.

The stock had a bad day anyway. Shares ended at $167.52, off around 16%, amid worries that rising opposition to new data centers after the Nov. 3 midterms might slow the build-out of artificial intelligence (AI) data centers.

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