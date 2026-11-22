Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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22.11.2026 15:16:02
Bloom Energy Stock Has Crashed Nearly 60%. Is It a Once-in-a-Decade Opportunity at $145, or Should You Keep Waiting for a Bigger Drop?
Bloom Energy (NYSE:BE) has gone from market darling to one of its biggest losers. After surging earlier this year as investors bet on its fuel cells to power artificial intelligence (AI) data centers, the stock has crashed about 60% from its peak and recently traded around $145 per share. The decline came even as the business hit new records. Bloom's revenue more than doubled last quarter, and its profits surged.
So, has the sell-off created a once-in-a-decade opportunity to buy this energy stock? Or should you keep waiting for a bigger drop? Here's what the numbers say.
Image source: Bloom Energy.
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