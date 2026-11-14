bit by bit Aktie
WKN: A0EZF3 / ISIN: DE000A0EZF38
|
14.11.2026 10:27:02
Bloom Energy Stock Has More Than Doubled for 2 Years Running. I'd Keep Buying It Bit by Bit.
It's been an incredible two years for shareholders of Bloom Energy (NYSE:BE). The fuel cell maker's stock jumped about 291% in 2025, moving from about $22 to about $87. And it's more than doubled again this year, up about 139% in 2026 to roughly $208 as of this writing.
The ride hasn't been smooth, though. The stock's record close was on June 22, at $345.85, and shares are still about 40% below that mark. It's also fallen 40% or more three different times in a little over a year.
I think Bloom stock is still worth buying at today's price -- but not all at once.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu bit by bit Holding AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu bit by bit Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|173,80
|-4,61%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,12
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.