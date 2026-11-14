Bloom Energy Stock Has More Than Doubled for 2 Years Running. I'd Keep Buying It Bit by Bit.

It's been an incredible two years for shareholders of Bloom Energy (NYSE:BE). The fuel cell maker's stock jumped about 291% in 2025, moving from about $22 to about $87. And it's more than doubled again this year, up about 139% in 2026 to roughly $208 as of this writing.

The ride hasn't been smooth, though. The stock's record close was on June 22, at $345.85, and shares are still about 40% below that mark. It's also fallen 40% or more three different times in a little over a year.

I think Bloom stock is still worth buying at today's price -- but not all at once.

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