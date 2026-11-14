bit by bit Aktie

bit by bit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EZF3 / ISIN: DE000A0EZF38

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.11.2026 10:27:02

Bloom Energy Stock Has More Than Doubled for 2 Years Running. I'd Keep Buying It Bit by Bit.

It's been an incredible two years for shareholders of Bloom Energy (NYSE:BE). The fuel cell maker's stock jumped about 291% in 2025, moving from about $22 to about $87. And it's more than doubled again this year, up about 139% in 2026 to roughly $208 as of this writing.

The ride hasn't been smooth, though. The stock's record close was on June 22, at $345.85, and shares are still about 40% below that mark. It's also fallen 40% or more three different times in a little over a year.

I think Bloom stock is still worth buying at today's price -- but not all at once.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu bit by bit Holding AG

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu bit by bit Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 173,80 -4,61% Bloom Energy
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,12 0,00% Keep Inc. Registered Shs Unitary

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen