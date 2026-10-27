Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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27.10.2026 12:30:02
Bloom Energy Stock Has Plunged Despite Explosive Growth. Is It Time to Buy?
Sometimes, even extraordinary growth isn't enough to satisfy investors. Bloom Energy (NYSE:BE) recently reported a 138% surge in quarterly revenue, significantly improved its profitability, and raised its full-year guidance. Yet its stock has tumbled more than 40% from its high, including slumping after reporting earnings. The disconnect highlights an important investing lesson: A company's business can be performing exceptionally well even as its shares deliver disappointing returns.
Here's a look at whether the nearly 40% price discount makes the energy stock a buy or if its valuation is still too high.
Image source: Getty Images.
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