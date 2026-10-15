Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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15.10.2026 09:11:01
Bloom Energy Stock Is 31% Below Its Record. Here's Where I Think It Will Be in 2030.
Bloom Energy (NYSE:BE) stock has surged as artificial intelligence (AI) data centers have turned to the company's fuel cells for on-site power. Even after dropping 9% on Oct. 14, shares closed at $239.34, up almost 1,000% in the last five years.
But the stock has also come down hard from its high. The close was around 31% below its June 22 record of $345.85.
So, where might Bloom stock be at the end of 2030? My forecast is around $230 a share, near where it trades now. I think the company can get much bigger and more profitable in the next four years. I just don't think today's valuation leaves much room for the stock to reward that growth.
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