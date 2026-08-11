Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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11.08.2026 22:05:00

Bloom Energy Stock Is Up 153% This Year. Can the Rally Continue?

Bloom Energy (NYSE: BE) has become a standout performer amid the booming energy demands from artificial intelligence (AI) data centers. With its fuel cells powering new data centers for industry giants like Oracle, the stock has skyrocketed 153% since the beginning of the year.Bloom has emerged as a crucial power provider in the rapidly growing artificial intelligence sector, and over the past few years, the narrative surrounding the stock has shifted dramatically. However, it's been a volatile ride for Bloom Energy's stock, which is down 37% from its 52-week high.With its impressive gains, investors are wondering: Can Bloom Energy keep the momentum going? Let's explore its growth prospects to find out more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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