Bloom Energy Aktie

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
18.01.2026 22:00:00

Bloom Energy Stock Is Up 72% So Far in 2026. Does It Still Have Room to Run?

Bloom Energy (NYSE: BE) is a clean energy company that makes big, box-shaped power generators that convert fuel (like natural gas) into electricity through an electrochemical process without combustion. In a nutshell, this technology (also called solid oxide fuel cells) lets businesses generate their own electricity on-site rather than taking it from the grid.While Bloom has been designing these box-like energy servers for two decades, only in the last year has the stock grown at breakneck speed. In the last 12 months, the stock is up over 550%, and, as of Jan. 16, it's up about 72% on the year.When a growth stock explodes by triple digits in a short time, it's wise to pause and ask before starting or adding to a position -- does it still have room to grow?
