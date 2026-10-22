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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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22.10.2026 22:26:44

Bloom Energy Swings To Profit In Q3

(RTTNews) - Bloom Energy Corporation (BE) on Thursday reported third-quarter net income of $250.3 million, or $0.78 per share, compared with a loss of $23.1 million, or $0.10 per share, in the prior-year quarter.

Adjusted earnings per share rose to $0.94 from $0.15. Revenue for the quarter was $1.24 billion, up 138.1% from $519.0 million a year ago.

Gross margin increased to 33.8% from 29.2%, while adjusted gross margin improved to 34.5% from 30.4%.

For full-year 2026, Bloom Energy now expects revenue of $4.4 billion to $4.6 billion, and adjusted earnings per share of $3.10 to $3.40.

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