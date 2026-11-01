Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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01.11.2026 03:15:00
Bloom Energy Trades at 140 Times Earnings. Here's the Growth Rate It Needs to Justify That.
The artificial intelligence (AI) spending spree among giant technology companies has changed the trajectory of Bloom Energy's (NYSE: BE) business. With sales of its hydrogen fuel cells booming, the company's earnings are starting to catch up to its lofty stock price. In fact, if the company's earnings doubled, its price-to-earnings ratio would be in line with the technology sector average of around 32x.
Given recent financial performance, doubling earnings is a very real possibility. But there's another way for Bloom Energy's P/E to fall from its current 140x, as of this writing, to 30x. Here's what you need to know.
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