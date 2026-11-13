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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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13.11.2026 09:46:00

Bloom Energy vs. Constellation Energy: On-Site Power or Grid Power, Which Wins the Data Center?

According to the International Energy Agency (IEA), global data center electricity consumption is projected to roughly double by 2030, reaching approximately 945 terawatt-hours (TWh), while Goldman Sachs forecasts a 165% jump in power demand by the end of the decade, compared to 2023 levels.

This push for power has put energy providers in the spotlight, from power equipment providers like Bloom Energy (NYSE: BE) to utility power producers like Constellation Energy (NASDAQ: CEG).

The choice between Bloom Energy and Constellation Energy boils down to one question: Do hyperscalers prefer on-site, "behind-the-meter" power solutions or baseload utility-scale grid power for their data centers? Here's who data centers are going with.

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