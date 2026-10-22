Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
22.10.2026 15:45:00
Bloom Energy vs. Constellation Energy: Which AI Power Stock Is the Better Buy?
Modern AI server racks require significantly higher power density, and data centers in general require far more power than their traditional counterparts. Hyperscaler data center campuses require hundreds of megawatts (MWs), and some exceed a gigawatt (GW), including those of Meta Platforms and Microsoft.
Technology companies face a massive bottleneck: clean, reliable power. In recent years, power equipment providers have seen an unprecedented surge in demand. Bloom Energy (NYSE: BE), which manufactures solid-oxide fuel cells, is one company whose business is booming.
Meanwhile, utility companies that can provide energy today and have potential for further expansion are also seeing business pick up. Constellation Energy (NASDAQ: CEG), which owns and operates the largest nuclear energy fleet in the U.S., is a merchant power producer whose stock surged coming into this year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.10.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|172,00
|-10,60%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|226,65
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.