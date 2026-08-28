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WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051

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28.08.2026 17:12:01

Bloom Energy vs. Eos Energy Enterprises: Which Energy Storage Stock Is a Better Buy in 2026?

Energy infrastructure is shifting as AI data centers demand massive amounts of constant power. Choosing between Bloom Energy Corp (NYSE:BE) and Eos Energy Enterprises Inc (NASDAQ:EOSE) requires weighing established fuel cell technology against emerging storage solutions.Bloom provides onsite power through solid oxide fuel cells, serving giants in the data center and utility space. Eos offers zinc-based long-duration energy storage, a critical component for stabilizing renewable energy grids. Both operate in the expanding industrial stocks category but present different risk-reward profiles for investors.Bloom sells onsite power systems that use solid oxide fuel cell technology to generate electricity without combustion. The company is currently targeting high-growth sectors, specifically AI infrastructure and semiconductor manufacturing. Significant partnerships include an agreement with American Electric Power Corp (NASDAQ:AEP) to provide up to 1 gigawatt of fuel cell systems and a $5.0 billion financing framework with Brookfield Corp (NYSE:BN).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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