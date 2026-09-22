Eos Energy Enterprise a Aktie
WKN DE: A2QD94 / ISIN: US29415C1018
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22.09.2026 22:20:01
Bloom Energy vs. Eos Energy Enterprises: Which Energy Storage Stock Is a Better Buy in 2026?
As the world pivots toward cleaner power solutions, choosing between fuel cells and long-duration storage is a challenge for many. Bloom Energy Corp (NYSE:BE) and Eos Energy Enterprises Inc (NASDAQ:EOSE) represent two distinct paths.
Bloom Energy focuses on solid-oxide fuel cells that generate electricity onsite, while Eos develops zinc-based batteries designed for utility-scale storage. Both companies target the growing demand for grid reliability but operate with vastly different financial profiles and technological risks.
In its latest annual report, filed for the fiscal year ended Dec. 31, 2025, Bloom Energy notes that it serves customers across nearly 1,000 sites. The company provides solid-oxide systems used for both electricity and hydrogen production. A major agreement with American Electric Power Co (NASDAQ:AEP) involves up to 1 gigawatt (GW) of fuel cells, and the company also has a prospective $5 billion financing framework with Brookfield Corp(NYSE:BN) for AI infrastructure projects.
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|Bloom Energy
|241,50
|-0,21%
|Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
|3,41
|-7,08%
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