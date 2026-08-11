GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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11.08.2026 12:50:00
Bloom Energy vs. GE Vernova: Which AI Power Stock Deserves Your $5,000 Today?
Bloom Energy (NYSE: BE) and GE Vernova (NYSE: GEV) have become two of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out. Both are helping solve the same problem: the insatiable demand for electricity for new AI data centers. But they approach that opportunity very differently. And if I had $5,000 to invest in just one today, I'd choose GE Vernova. Here's why.Bloom Energy specializes in solid oxide fuel cells that generate electricity on-site. These are becoming increasingly valuable as utilities struggle to connect new data centers to the grid. And indeed, demand has exploded.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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