NextEra Energy Aktie

NextEra Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012

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12.10.2026 17:25:01

Bloom Energy vs. NextEra Energy: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

As the world pivots toward cleaner power, should you choose a high-growth disruptor like Bloom Energy (NYSE:BE) or a profitable giant like NextEra Energy (NYSE:NEE) for your portfolio?

Bloom Energy focuses on on-site hydrogen and fuel cell systems, serving tech hubs that need reliable power. NextEra Energy combines a massive regulated utility in Florida with a world-leading renewable energy development business. Both companies play vital roles in the evolving grid, but they offer vastly different risk and reward profiles for investors.

In its latest annual report, filed for FY 2025, Bloom Energy highlights its role among industrial stocks that provide onsite power for data centers. The company designs and manufactures solid oxide fuel cells to generate electricity and hydrogen locally. Key partnerships with American Electric Power (NASDAQ:AEP) and Brookfield (NYSE:BN) underscore its growing importance in powering large-scale artificial intelligence projects. By offering grid-independent solutions, it appeals to customers facing power constraints from traditional utilities.

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Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 225,50 -4,25% Bloom Energy
NextEra Energy Inc 70,81 0,77% NextEra Energy Inc

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