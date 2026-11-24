Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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24.11.2026 12:31:02
Bloom Energy vs. NextEra Energy: Which Power Stock Is a Better Buy?
The race for energy solutions is intensifying as data centers demand more power. Should you consider adding Bloom Energy (NYSE:BE) or the utility giant NextEra Energy (NYSE:NEE) to your portfolio?
Bloom Energy provides innovative fuel cell technology for onsite power, focusing on high-growth sectors like artificial intelligence (AI). NextEra Energy operates as a regulated utility while leading the world in wind and solar production. Both companies offer exposure to different energy solutions, but they cater to very different investor profiles seeking either rapid growth or stability.
Image source: Getty Images.
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