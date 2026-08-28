Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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28.08.2026 16:43:01
Bloom Energy vs. NuScale Power: Which Energy Innovator Stock Is a Better Buy in 2026?
As artificial intelligence and data centers drive massive demand for electricity, investors are choosing between two very different power providers. Bloom Energy Corp (NYSE:BE) and NuScale Power Corp (NYSE:SMR) offer unique solutions for this energy transition.Bloom Energy provides on-site power systems using solid oxide fuel cell technology, while NuScale Power is developing small modular reactors for carbon-free nuclear energy. Choosing between them requires weighing established revenue against high-potential innovation.Bloom Energy manufactures and installs onsite power systems known as Bloom Energy Servers, which provide clean and reliable electricity for large commercial users. The company has pivoted aggressively toward serving the artificial intelligence infrastructure and semiconductor manufacturing sectors, where stable power is a critical requirement. Notable strategic partners include American Electric Power Co (NASDAQ:AEP) and Brookfield Corp(NYSE:BN), which recently established a $5 billion framework to finance clean energy deployments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
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