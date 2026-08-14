Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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14.08.2026 17:30:00
Bloom Energy vs. Oklo: Which AI-Power Stock Is the Smarter Buy Now?
Bloom Energy (NYSE: BE) and Oklo (NYSE: OKLO) represent two different ways to invest in the soaring energy demands of the booming AI market. Bloom produces solid oxide fuel cells (SOFCs), which can convert natural gas, propane, biogas, and pure hydrogen into electricity via an oxygen-driven electrochemical reaction that doesn't require any combustion. They can also be deployed rapidly, often in less than two months, and bypass conventional power grids. That cleaner, faster approach made Bloom popular with hyperscalers.Oklo develops microreactors, which are much smaller than traditional nuclear reactors but can be linked together with additional reactors to produce more power. These modular designs are well-suited for deploying smaller nuclear power plants in remote locations, which makes them appealing to hyperscalers that want to build their data centers in off-grid areas.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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