Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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15.09.2026 15:51:31
Bloom Energy vs. Oklo: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
As energy demand from artificial intelligence centers surges, investors are searching for the next big power play. Choosing between Bloom Energy (NYSE:BE) and Oklo (NYSE:OKLO) requires weighing established technology against future potential.
Bloom Energy provides fuel cells for onsite electricity, while Oklo develops advanced nuclear reactors. Both companies target the growing needs of data centers and utilities, but they operate at very different stages of commercial maturity.
Bloom Energy primarily serves the utility stocks sector by providing solid oxide fuel cells for onsite electricity generation. These systems convert fuels like natural gas or hydrogen into power without combustion, serving data centers and semiconductor manufacturers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, particularly with partners like American Electric Power (NASDAQ:AEP) and Brookfield (NYSE:BN). In its latest annual report, the company also identified Meta Platforms (NASDAQ:META) as a major customer for a large power campus project.
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|Oklo
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