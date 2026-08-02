Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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02.08.2026 19:00:01
Bloom Energy vs. Oklo: Which Power Stock Is a Better Buy in 2026?
As energy demand from artificial intelligence surges, investors are weighing the merits of fuel cells versus next-generation nuclear. Choosing between Bloom Energy (NYSE:BE) and Oklo (NYSE:OKLO) requires balancing established revenue against futuristic potential.Bloom Energy provides solid-oxide fuel cell technology for reliable on-site power, catering to data centers and industrial clients. Oklo is a pre-revenue developer of small modular reactors aiming to revolutionize carbon-free energy. Both companies target the massive power needs of the modern economy, yet they sit at very different stages of commercial maturity.Bloom Energy sells solid-oxide energy servers providing onsite electricity and hydrogen to customers like SK ecoplant and American Electric Power (NASDAQ:AEP). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business since revenue depends heavily on major partnerships. Recently, the company secured a $1.7 billion project with Nebius (NASDAQ:NBIS) and a financing framework with Brookfield Asset Management (NYSE:BAM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)