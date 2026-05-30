Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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30.05.2026 21:02:19

Bloom Energy vs. Plug Power: Which Hydrogen Stock Is a Better Buy in 2026?

Are you looking to capitalize on the clean energy transition? Choosing between Bloom Energy (NYSE:BE) and Plug Power (NYSE:PLUG) involves betting on green hydrogen and fuel cells, although the two companies take vastly different approaches to the fuel source. Bloom Energy focuses on providing steady electricity from solid-oxide fuel cells for critical infrastructure,ure such as data centers. Plug Power aims to dominate the full hydrogen lifecycle, from production and liquefaction to fueling stations for warehouse fleets.Bloom Energy designs fuel cell systems that provide reliable, constant onsite power for commercial and industrial customers. The company operates in a competitive corner among industrial stocks, serving semiconductor manufacturers and utilities like American Electric Power (NASDAQ:AEP). Revenue from three specific customers accounted for roughly 43%, 13%, and 12% of total sales. Such customer concentration adds a layer of risk to the business, although Bloom Energy has a large customer base overall.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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