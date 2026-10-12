Vertiv Holdings Aktie

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WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

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12.10.2026 12:30:00

Bloom Energy vs. Vertiv: Which AI Infrastructure Stock Is the Better Buy After the Pullback?

The artificial intelligence (AI) boom is moving beyond chips and software, creating new opportunities for the companies building the infrastructure behind data centers. Bloom Energy (NYSE: BE) and Vertiv Holdings (NYSE: VRT) are two of the most interesting companies in this segment, and after their recent pullback, investors may wonder which stock offers the better opportunity.

Image source: Getty Images.

Bloom Energy has become one of the more direct ways to invest in the AI power bottleneck. The company's fuel cell systems give data centers a way to generate electricity onsite, letting them come online faster. That matters because power availability is one of the biggest constraints in data center development.

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