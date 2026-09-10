Bloom Energy's New Power Connect System Could Cut Installation Time by Over 40%. Here's Why That Matters More Than the Backlog.

Bloom Energy (NYSE: BE), a developer of solid oxide fuel cells (SOFCs), has been one of the market's hottest growth stocks. Its shares surged more than 2,500% over the past two years, while its backlog swelled to $20 billion at the end of 2025. That's ten times the $2.0 billion in revenue it generated in 2025. Analysts expect its revenue to more than double to $4.1 billion this year, then grow 65% to $6.8 billion in 2027 and 46% to $9.9 billion in 2028.

That growth trajectory is impressive, but the recent introduction of its Power Connect system -- which could reduce its on-site installation time by more than 40% -- could help it exceed those bullish estimates. Let's see why this upgrade could matter more than the size of its backlog.

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