Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
10.09.2026 19:10:00
Bloom Energy's New Power Connect System Could Cut Installation Time by Over 40%. Here's Why That Matters More Than the Backlog.
Bloom Energy (NYSE: BE), a developer of solid oxide fuel cells (SOFCs), has been one of the market's hottest growth stocks. Its shares surged more than 2,500% over the past two years, while its backlog swelled to $20 billion at the end of 2025. That's ten times the $2.0 billion in revenue it generated in 2025. Analysts expect its revenue to more than double to $4.1 billion this year, then grow 65% to $6.8 billion in 2027 and 46% to $9.9 billion in 2028.
That growth trajectory is impressive, but the recent introduction of its Power Connect system -- which could reduce its on-site installation time by more than 40% -- could help it exceed those bullish estimates. Let's see why this upgrade could matter more than the size of its backlog.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IFCI International Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu IFCI International Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.