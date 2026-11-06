Bloom Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bloom Industries ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bloom Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 INR gegenüber 0,380 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 71,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at