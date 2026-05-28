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28.05.2026 06:31:29
Bloom Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bloom Industries stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,74 INR. Im letzten Jahr hatte Bloom Industries einen Gewinn von 0,740 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Bloom Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 40,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 141,22 Millionen INR. Im Vorjahr waren 235,63 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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