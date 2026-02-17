Bloom Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bloom Industries hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

