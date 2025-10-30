Bloomage BioTechnology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bloomage BioTechnology A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Bloomage BioTechnology A einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 891,5 Millionen CNY – eine Minderung von 15,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,05 Milliarden CNY eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,259 CNY sowie einen Umsatz von 1,04 Milliarden CNY belaufen.

