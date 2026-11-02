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02.11.2026 06:31:29
Bloomage BioTechnology A präsentierte Quartalsergebnisse
Bloomage BioTechnology A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,07 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,96 Prozent auf 839,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 902,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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