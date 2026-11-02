Bloomage BioTechnology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bloomage BioTechnology stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 HKD je Aktie erzielt worden.

Bloomage BioTechnology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 976,9 Millionen HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 986,4 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at