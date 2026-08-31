Bloomage BioTechnology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bloomage BioTechnology präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Bloomage BioTechnology 0,270 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,07 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bloomage BioTechnology 1,28 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at