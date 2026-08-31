|
31.08.2026 06:31:29
Bloomage BioTechnology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bloomage BioTechnology präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Bloomage BioTechnology 0,270 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 1,07 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bloomage BioTechnology 1,28 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!