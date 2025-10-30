Bloomage BioTechnology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bloomage BioTechnology präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 974,1 Millionen HKD.

Redaktion finanzen.at