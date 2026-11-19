Bloomberry Resorts präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 PHP je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent auf 13,67 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,61 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at