13.11.2025 06:31:28
Bloomberry Resorts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bloomberry Resorts hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 PHP je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,66 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,67 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.
