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09.11.2026 06:31:29
Bloomin Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bloomin Brands hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 944,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 928,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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