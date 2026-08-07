Bloomin Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bloomin Brands ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bloomin Brands die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bloomin Brands 1,02 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at