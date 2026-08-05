Bloomin' Brands Aktie

Bloomin' Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWXL / ISIN: US0942351083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 17:50:35

Bloomin' Brands Stock Surges 40% After Reporting Higher Q2 Earnings

(RTTNews) - Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) shares jumped $3.56, or 39.91 percent, to $12.48 on Wednesday, after the restaurant operator reported higher second-quarter earnings and revenue compared with the prior-year period.

The stock opened at $12.12 and traded between $11.40 and $12.63 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $5.19 to $12.63. Trading volume reached 3.70 million shares, compared with an average daily volume of 2.37 million shares.

For the second quarter, net income attributable to Bloomin' Brands increased to $31.34 million, or $0.36 per share, from $25.42 million, or $0.30 per share, a year earlier. Total revenue rose to $1.016 billion from $1.002 billion, while income from operations improved to $38.26 million from $29.65 million in the prior-year quarter.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bloomin' Brands Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Bloomin' Brands Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bloomin' Brands Inc 9,37 -0,38% Bloomin' Brands Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen