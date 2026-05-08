Bloomin Brands vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bloomin Brands hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bloomin Brands ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,06 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at