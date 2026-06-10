Texas Roadhouse Aktie

Texas Roadhouse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098

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10.06.2026 19:54:57

Bloomin' Brands vs. Texas Roadhouse: Which Casual Restaurant Chain Is a Better Buy in 2026?

Determining the right investment in the restaurant world often comes down to choosing between value and growth. Investors are currently weighing Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) against Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH) to see which fits better.While both companies operate in the casual dining space, their financial health and expansion strategies differ significantly. One relies on a multi-brand approach while the other focuses on a dominant, high-traffic core concept.Bloomin' Brands operates a multi-concept strategy centered on its flagship brand, Outback Steakhouse, alongside Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill, and Fleming Prime Steakhouse. This variety allows the company to capture different consumer preferences within the retail stocks space. The company serves guests across more than 1,450 locations globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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